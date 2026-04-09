Билеты в Эмираты не продают: ограничения продлены еще на несколько дней

Минтранс РФ продлил ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Авиакомпании не будут продавать билеты в ОАЭ и обратно до конца дня 16 апреля. Также ведомство запретило российским самолетам входить в воздушное пространство Ирана и Израиля. По данным ТАСС, эти меры безопасности будут действовать как минимум до 03:00 ночи 17 апреля. Власти следят за ситуацией в регионе, чтобы обезопасить пассажиров и экипажи.

При этом международная обстановка постепенно успокаивается. Дональд Трамп сообщил, что США, Израиль и Иран договорились о перемирии на две недели. После этого заявления Израиль открыл свое небо для гражданской авиации. Главный аэропорт страны, Бен-Гурион, возобновил работу еще 9 апреля. Также начали принимать рейсы аэропорты в Герцлии и Рамоне, а судьбу аэропорта Хайфы министерство решит в конце недели.

Границы для самолетов открыли также Бахрейн, Сирия и Ирак. В Арабских Эмиратах небо оставалось частично закрытым до середины дня 13 апреля. Туристам стоит учитывать эти изменения: российские авиакомпании вернутся к привычному графику только после новых распоряжений властей и при условии, что стороны будут соблюдать мирные договоренности.

Ночью, 8 апреля, в Оренбургской области объявили ракетную опасность, из-за чего Росавиация временно закрыла аэропорты Оренбурга, Уфы и Перми. Губернатор Евгений Солнцев снял режим тревоги спустя три часа, после чего все авиаузлы вернулись к работе.