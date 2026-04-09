Из App Store удалили приложение Telega

Из App Store удалили альтернативный клиент мессенджера Telegram – приложение Telega. В магазинах приложений Google Play и RuStore Telega по-прежнему доступна, пишет РБК.

Администрация Telegram призывала не пользоваться сторонними клиентами и так называемыми "зеркалами", поскольку никто не может гарантировать их безопасность. Ресурс "Код Дурова" в марте сообщал, что Telega могла начать перехватывать трафик мессенджера. Telegram ввел маркировку пользователей, использующих альтернативные клиенты.

Создателями клиента Telega являются разработчики, ранее создавшие видеосервис Movika (продан VK). Telega функционирует на базе исходного кода Telegram. Разработчики заявляют, что клиент избегает блокировки за счет использования сторонних решений, в том числе инфраструктуры VK. Авторы заявляют, что используют компоненты VK на коммерческой основе и напрямую с компанией не связаны, тем не менее, в коде приложения находили следы инфраструктуры VK.