09 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Добрянке простились с погибшей от руки школьника учительницей

В пермской Добрянке прошло прощание с учительницей Олесей Багутой, погибшей после нападения ученика 7 апреля. Зал Дворца культуры и спорта им. В. А. Ладугина был переполнен - сотни людей пришли проститься с погибшей.

Ведущий церемонии рассказал, что женщина родилась в Добрянке и выросла в семье учителя и капитана речного плавания. "Пройдя путь от выпускницы Пермского пединститута до признанного мастера своего дела, Олеся Петровна всегда оставалась прежде всего чутким человеком", - сказал он.

Глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов на церемонии прощания отметил, что Олеся Багута навсегда останется в памяти учеников. "Мы все вместе, вся Добрянка, все жители, мы оскорбим вместе с вами. Это серьезная утрата. Олесе Петровне вечная память. Она останется в сердцах, в умах ее учеников и, конечно, среди жителей нашего города", - сказал он.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Пермского края Анастасия Парфенова принесла соболезнования семье и близким педагога от имени губернатора и правительства региона. Она заявила, что все учительское сообщество потрясено случившейся трагедией. "С каждой минутой нам все тяжелее и тяжелее, потому что жестокость в отношении прекрасного человека, которым была Олеся Петровна, заставляет нас чувствовать свое бессилие. Нам предстоит проделать огромную работу для того, чтобы этого нигде больше не повторилось", - отметила она.

После церемонии прощания процессия направилась на отпевание в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Затем собравшиеся проследовали на кладбище, где будет похоронена Багута, передает ТАСС.

Теги: нападение на учителя, добрянка, прощание


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.04.2026 08:48 Мск Подросток, напавший с ножом на учителя в Добрянке, арестован
Ранее 08.04.2026 14:00 Мск Минпрос направил комиссию в школу, где убили учительницу
Ранее 08.04.2026 09:06 Мск Школьник, напавший на учителя с ножом в Добрянке, планировал покушение заранее
Ранее 07.04.2026 16:25 Мск Убитая в Прикамье учитель дважды заявляла в полицию на своего ученика
Ранее 07.04.2026 15:10 Мск Мизулина заявила, что у школ связаны руки и они не могут защитить учителей и других детей от агрессивных подростков
Ранее 07.04.2026 12:31 Мск Депутат Госдумы: По уровню насилия в школах Россия начала догонять США
Ранее 07.04.2026 11:19 Мск Учеников школы в Прикамье, где ученик убил учителя, все же отпустили на дистанционное обучение
Ранее 07.04.2026 09:13 Мск Учитель, на которую напал ученик в Прикамье, скончалась в реанимации
Ранее 07.04.2026 09:11 Мск В Пермском крае возбуждено уголовное дело после нападения ученика с ножом на учителя
Ранее 07.04.2026 08:17 Мск Напавший на учителя подросток состоял на учете в полиции
Ранее 07.04.2026 07:54 Мск В Пермском крае девятиклассник напал на учителя с ножом

