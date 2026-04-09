В Добрянке простились с погибшей от руки школьника учительницей

В пермской Добрянке прошло прощание с учительницей Олесей Багутой, погибшей после нападения ученика 7 апреля. Зал Дворца культуры и спорта им. В. А. Ладугина был переполнен - сотни людей пришли проститься с погибшей.

Ведущий церемонии рассказал, что женщина родилась в Добрянке и выросла в семье учителя и капитана речного плавания. "Пройдя путь от выпускницы Пермского пединститута до признанного мастера своего дела, Олеся Петровна всегда оставалась прежде всего чутким человеком", - сказал он.

Глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов на церемонии прощания отметил, что Олеся Багута навсегда останется в памяти учеников. "Мы все вместе, вся Добрянка, все жители, мы оскорбим вместе с вами. Это серьезная утрата. Олесе Петровне вечная память. Она останется в сердцах, в умах ее учеников и, конечно, среди жителей нашего города", - сказал он.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Пермского края Анастасия Парфенова принесла соболезнования семье и близким педагога от имени губернатора и правительства региона. Она заявила, что все учительское сообщество потрясено случившейся трагедией. "С каждой минутой нам все тяжелее и тяжелее, потому что жестокость в отношении прекрасного человека, которым была Олеся Петровна, заставляет нас чувствовать свое бессилие. Нам предстоит проделать огромную работу для того, чтобы этого нигде больше не повторилось", - отметила она.

После церемонии прощания процессия направилась на отпевание в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Затем собравшиеся проследовали на кладбище, где будет похоронена Багута, передает ТАСС.