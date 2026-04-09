Гладков объяснил, почему произошла задержка выплат за потерю жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о жалобах жителей на задержку выплат за потерю жилья.

Причина, по его словам, в том, что областные власти пока не получили деньги, выделенные правительством России на эти цели.

"Как только они поступят, мы сразу, максимально быстро, в течение одного-двух-трех дней будем доводить до каждого жителя, который пострадал, кому положены и кто с нетерпением их ждет", - написал Гладков в Telegram-канале.

Тем, кто потерял жилье, положены единовременные выплаты по 15 тысяч рублей, а также по 150 тысяч рублей за потерянное имущество. Средства должны получить 2644 человек из приграничных районов региона.

Ранее сообщалось, что жительница Грайворонского округа Белгородской области предложила губернатору Вячеславу Гладкову выкупить ее дом, находящийся в зоне постоянных атак ВСУ. Гладков после разговора с женщиной отметил, что она "абсолютно права: жить, и растить детей в таких условиях - невозможно".