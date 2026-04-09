Фрегат ВМФ России "Адмирал Григорович" сопроводил два танкера при проходе Ла-Манша

Нефтяные танкеры, находящиеся под санкциями Великобритании, начали проходить через пролив Ла-Манш в сопровождении ВМФ России. Так, 8 апреля российский фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" сопровождал проход танкеров Universal и Enigma в непосредственной близости от Дувра, пишет британская газета Telegraph.

Британский флот отреагировал на появление российского военного корабля в непосредственной близости от берегов острова – группу из танкеров и фрегата сопровождало британское вспомогательное судно снабжения RFA Tideforce. Попыток задержать российский корабль или танкеры ВМФ Великобритании не предпринимал.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер приказал ВМС задерживать суда так называемого "теневого флота" при проходе через территориальные воды страны.