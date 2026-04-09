Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Стартовал сбор предложений от астраханцев в Народную программу «Единой России»

В Астраханской области начинают проводить встречи с локальными сообществами — представителями профессиональных объединений и исполнительной власти, научными сотрудниками и лидерами общественного мнения по сбору предложений в Народную программу партии "Единая Россия".

Первой такой площадкой стал Икрянинский район, где состоялся экспертный круглый стол, по итогам которого сформируют план развития территории на ближайшие пять лет. Именно на него партия будет опираться в своей работе. Главными темами встречи стали отчёт о выполнении Народной программы за минувший период и сбор новых инициатив для формирования документа на 2026–2030 годы.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Предыдущая программа, разработанная в 2021 году, объединила тысячи предложений от жителей Астраханской области. Все они были систематизированы по федеральным и региональным направлениям и проектам. Большая часть из них реализована, остальные находятся в стадии выполнения», — отметил депутат Государственной Думы, руководитель региональной Общественной приёмной «Единой России» Леонид Огуль.

Так, за период действия прошлой Народной программы была построена участковая больница в посёлке Красные Баррикады, открыты модульные фельдшерско-акушерские пункты в сёлах Сергино, Бекетовка, Боркино, Зюзино, Ямное, проведён капремонт отделения общей врачебной практики в селе Фёдоровка. Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена.

Успешная реализация этих проектов стала возможной благодаря налаженной обратной связи с жителями: любые изменения начинаются с конкретной инициативы на местах.

Помимо отчёта о проделанной работе, участники встречи выдвинули новые инициативы. Среди них — проекты по модернизации очистных сооружений, благоустройству территории автовокзала и пляжа в селе Икряное, обустройству набережной и установке пешеходных мостов, укреплению береговой линии в сёлах Трудфронт и Сергиевка, приобретению медоборудования для Икрянинской районной больницы и многие другие.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Рекомендации в Народную программу будут собирать по всей стране на сайте естьрезультат.рф или  через общественные приёмные и на встречах с депутатами. В Астраханской области оставить своё предложение можно будет прямо на улицах крупных населённых пунктов — там появятся партийные волонтёры, которые помогут каждому желающему заполнить специальный бланк.

Теги: народная программа, единая россия, астраханцы, волонтеры


Мнения из сети