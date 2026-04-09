Глава МЧС прилетел в затопленный Дагестан

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий паводка. Сразу после прилета он провел совещание в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Дагестане Куренков совершит облет наиболее пострадавших территорий, а также проконтролирует работы по ликвидации последствий и посетит пункты временного размещения.

Вместе с Куренковым в республику прибыли глава Минприроды Александр Козлов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Напомним, интенсивные дожди, обрушившиеся на республику 28–29 марта и 5 апреля, привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества. В горной местности фиксировались сходы селей и камнепады, на дорогах и мостах появились повреждения. Жителей нескольких городов и районов пришлось эвакуировать из затопленных домов. Более 6200 человек пострадали от наводнений в Дагестане. Шестеро, по последним данным, погибли.

В республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс.