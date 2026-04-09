Для уральца, обвиняемого в убийстве 2-месячного ребенка, запросили 18 лет "строгача"

В Свердловском областном суде готовятся огласить приговор по делу об убийстве младенца. Обвиняемым является его отец.

По версии следствия, в октябре прошлого года Олег Михалицын был дома вместе с супругой и 2-месячным ребенком. Малыш вел себя беспокойно и плакал, что раздражало мужчину, у которого еще и были сомнения в своем отцовстве. Разозлившись, обвиняемый нанес младенцу несколько ударов по разным частям тела. От полученных травм ребенок скончался в тот же вечер.

Сам отец на суде заявил, что укачивал сына и уснул, а малыш якобы выпал у него из рук и травмировался. В последнем слове уралец не признал свою вину и настаивал, что любил малыша.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, гособвинитель попросил назначить Михалицыну 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение состоится в следующий вторник, 14 апреля.