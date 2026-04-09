Суд прикрыл еще один торговый центр в уральском ЗАТО Лесной

Суд запретил пребывание людей еще в одном торговом центре уральского ЗАТО Лесной из-за нарушений пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в городской суд Лесного поступил иск к нескольким ИП и ООО "ТП Кировский" о запрете деятельности, связанной с пребыванием людей в помещениях ТЦ "Красный". Ранее проверка выявила в этом торговом центре нарушения требований пожарной безопасности.

Пока суд в рамках мер по обеспечению иска запретил пребывание людей в ТЦ "Красный". Исключение сделано для мероприятий, связанных с устранением нарушений. Рассмотрение дела по существу назначено на 27 апреля.

Напомним, что накануне городской суд Лесного прикрыл торговый центр "Калейдоскоп" также из-за нарушений пожарной безопасности.