ЦБ будет рассматривать два варианта по ключевой ставке в апреле

Совет директоров Центрального банка России на ближайшем заседании 24 апреля будет рассматривать возможность или снизить ключевую ставку, или взять паузу и оставить ее на текущем уровне в 15%, передает ТАСС со ссылкой на советника председателя ЦБ РФ Кирилла Тремасова.

"Думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки. Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу", - сообщил Тремасов.

Регулятор считает, что инфляция сейчас находится в диапазоне 4-5% и остается в целом устойчивой, несмотря на всплеск роста цен в начале 2026 года.