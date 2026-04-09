Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Битва за активы: "Великолукский мясокомбинат" столкнулся с иском о банкротстве

Юридическая фирма "Армалекс" планирует обанкротить ОАО "Великолукский мясокомбинат". Юристы выкупили долги у партнеров предприятия и теперь требуют через суд 258,5 млн рублей. Соответствующее заявление компания опубликовала на Федресурсе в апреле 2026 года. Руководство мясокомбината не признает эти требования и активно оспаривает их в судах, пишет "Ъ".

Генеральный директор комбината Ольга Кузьмина сообщила, что юристы используют двусмысленные условия старых договоров. По ее словам, "Армалекс" получила через посредников право требовать деньги, которые предприятие на самом деле не должно. Кузьмина считает, что угроза банкротством - это способ надавить на компанию перед важным судебным заседанием. В ответ представители "Армалекс" называют ситуацию обычным коммерческим спором в рамках закона.

Великолукский мясокомбинат - это огромный холдинг с активами в Псковской области. Бизнесом владеет Владимир Подвальный, которому также принадлежит петербургский парк "Диво-остров". Финансовые отчеты за 2024 год показывают, что выручка компании выросла до 55,95 миллиарда рублей, но чистая прибыль упала на 12%. При этом общий долг предприятия превысил 50 млрд рублей. Юристы поясняют, что начать процедуру банкротства до 11 июня нельзя, так как суд еще рассматривает жалобу комбината.

Ранее мясокомбинат уже закрыл свою сеть магазинов, потому что не смог конкурировать с крупными торговыми сетями. В начале 2026 года компания даже выставила на продажу колесо обозрения из своего парка развлечений за 60 млн рублей. Эксперты отмечают, что сейчас производителям мяса работать очень сложно. Цены на свинину, говядину и курицу сильно выросли, подорожали электричество и специи. При этом компании не могут резко поднимать цены для покупателей, из-за чего их доходы падают, а зависимость от долгов растет.

Кстати, россияне массово переходят на дешевое мясо из-за резкого скачка цен: за последние годы говядина и баранина подорожали примерно на 60%, достигнув в среднем 933 и 676 рублей за килограмм. По данным аналитиков Ntech, продажи баранины рухнули на 39%, а говядины - на 6%, в то время как спрос на доступную курятину вырос на 4%.

