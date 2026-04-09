Позиция Армении по ЕАЭС оскорбительна для России - экс-президент Армении

Россия ожидает от Армении взаимного уважения интересов и рациональной политики, но пока что Ереван фактически оскорбляет Москву своим отношением. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.

На днях премьер Армении Никол Пашинян был с визитом в Москве. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Армении объективно невозможно быть и в ЕС, куда она сейчас стремится, и в ЕАЭС. Но тот парировал, что пока на двух стульях сидеть получается и эта политика продолжится. Судя по выражению лица Путина, ему было неприятно это слышать.

Как пишет Hraparak, были и жесткие закрытые переговоры. Путин сказал, что Россия может начать применять меры к Армении, ибо что это за член ЕАЭС, который так относится к своему членству и другим странам объединения. Однако Пашинян счел свой визит удачным, о чем заявил по возвращении в Армению.

Кочарян считает, что Ереван словно говорит Москве: на самом деле он хочет в ЕС, но пока туда не принимают, ладно, побудет в ЕАЭС. Это оскорбительно для российской стороны. И опасно для Армении, которая никаких выгод от ЕС не получит, в отличие от ЕАЭС.

В конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москве придется пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Ереваном, если Армения продолжит все так же идти в ЕС.