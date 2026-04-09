Позиция Армении по ЕАЭС оскорбительна для России - экс-президент Армении

09 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Позиция Армении по ЕАЭС оскорбительна для России - экс-президент Армении

Россия ожидает от Армении взаимного уважения интересов и рациональной политики, но пока что Ереван фактически оскорбляет Москву своим отношением. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.
На днях премьер Армении Никол Пашинян был с визитом в Москве. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Армении объективно невозможно быть и в ЕС, куда она сейчас стремится, и в ЕАЭС. Но тот парировал, что пока на двух стульях сидеть получается и эта политика продолжится. Судя по выражению лица Путина, ему было неприятно это слышать.

Как пишет Hraparak, были и жесткие закрытые переговоры. Путин сказал, что Россия может начать применять меры к Армении, ибо что это за член ЕАЭС, который так относится к своему членству и другим странам объединения. Однако Пашинян счел свой визит удачным, о чем заявил по возвращении в Армению.

Кочарян считает, что Ереван словно говорит Москве: на самом деле он хочет в ЕС, но пока туда не принимают, ладно, побудет в ЕАЭС. Это оскорбительно для российской стороны. И опасно для Армении, которая никаких выгод от ЕС не получит, в отличие от ЕАЭС.

В конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москве придется пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Ереваном, если Армения продолжит все так же идти в ЕС.

Теги: Армения, ЕАЭС, ЕС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети