Опрос: 55% жителей Екатеринбурга хотят сделать День космонавтики выходным

Больше половины жителей Екатеринбурга хотят, чтобы День космонавтики стал выходным днем. Опрос на эту тему в апреле нынешнего года провел в уральской столице сервис SuperJob в честь 65-летия полета Юрия Гагарина в космос.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 55% екатеринбуржцев считают, что День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днем. Противников такой идеи заметно меньше – 23%. Они указывают, что чем меньше рабочих дней, тем меньше зарплата.

При этом опрошенные женщины голосуют за дополнительный выходной чаще мужчин (61% против 50% соответственно).

Напомним, ранее жители Екатеринбурга рассказали, как они относятся к Новому году.