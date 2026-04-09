В Англии нашли известную картину Рафаэля: шедевр веками считали чужой работой

Ученые обнаружили в Англии картину "Мария Магдалина", которую написал Рафаэль Санти. Эта находка заставляет по-новому взглянуть на похожее полотно из флорентийской Галереи Палатина, которое ученые долгое время приписывали кисти Пьетро Перуджино. Английский вариант картины веками оставался в тени, так как эксперты ошибочно определили автора, а поздние слои краски скрыли подлинную деревянную основу. Установить истину помогло исследование на платформе Open Science, где ученые объединили химические анализы и поиск в архивах, пишет "РГ".

Главным аргументом в пользу Рафаэля стали документы герцогов Урбино. В этих бумагах историки нашли упоминание "Марии Магдалины" его работы, которая пропала после смерти Франческо Мария II делла Ровере. Инфракрасная съемка показала, что на английском полотне есть авторские правки: художник менял детали лица и композицию прямо в процессе работы. На картине из Флоренции таких следов нет, поэтому она, скорее всего, является копией. Также эксперты заметили разницу в технике: в Англии нашли работу с очень тонкими слоями краски, тогда как флорентийский вариант отличается грубыми мазками.

Сравнение двух произведений выявило и другие нестыковки. В английской версии вуаль плавно и логично ложится по линии руки, а во флорентийской этот элемент выглядит неясным и размытым. Еще одной важной деталью стала надпись "S. Maria Madalena". Автор использовал разговорный язык вместо латыни, что нетипично для эпохи Высокого Возрождения и указывает на более позднее происхождение надписи.

Если научное сообщество окончательно признает эти выводы, искусствоведам придется пересмотреть статус картины во Флоренции и изменить представление о всем наследии Рафаэля.

