Макрон поддержал Ливан против Израиля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал распространить прекращение огня между Тегераном и Вашингтоном на все зоны конфликта, включая Ливан. Он выразил надежду на полное соблюдение перемирия, которое, по его мнению, является наилучшим из возможных решений и должно открыть путь к всеобъемлющим переговорам по безопасности Ближнего Востока.

Макрон осудил удары Израиля по Ливану, назвав их угрозой для перемирия, и подтвердил солидарность Франции с Ливаном. Он подчеркнул необходимость сохранения его территориальной целостности и поддержки усилий по разоружению "Хезболлы".

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что перемирие США и Ирана распространяется и на Ливан, но Израиль и США это опровергли. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что остановка боевых действий в Ливане является частью договоренностей с США. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что произошло "недопонимание", и США не давали обещаний о распространении прекращения огня на Ливан.

Накануне Израиль нанес мощные удары по Ливану, в стране много погибших и раненых.