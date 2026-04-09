Фицо: Еврокомиссия — посмешище

На современный ЕС жалко смотреть, это какая-то клоунада, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Так он комментирует то, что Еврокомиссия направила на Украину делегацию для осмотра нефтепровода "Дружба", которая до сих пор непонятно чем занимается.

Он сказал, что это либо полная некомпетентность, либо какой-то тайный сговор с Киевом в ущерб интересам стран-членов ЕС. Но поведение Еврокомиссии непостижимо.

"И то, и другое — безумие, и я никогда в жизни не мог себе представить, что Еврокомиссия будет восприниматься общественностью таким образом, потому что то, что мы читаем, — это насмешка. Европейская комиссия — посмешище", — подчеркнул Фицо.

Он уверен, что нефтепровод не поврежден, как заявляют в Киеве. Просто по политическим причинам он перекрыт. Нужно применять решительные меры против Зеленского, который делает все, что хочет. И фактически управляет ЕС.

Перекрыв нефтепровод, Киев рассчитывает на поражение на парламентских выборах 12 апреля премьера Венгрии Виктора Орбана и смену внешнеполитического курса страны на проукраинский.