Сделано в России: что появится на специальных полках в магазинах

Магазины начнут выделять специальные места для отечественных товаров. Первыми в этот список попадут косметика, парфюмерия и бытовая химия. Об этом сообщил "КП" заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов. Он пояснил, что именно эти категории станут пилотными, так как россияне их хорошо знают и любят. По словам чиновника, наши заводы выпускают самую разную продукцию: от дешевых средств до косметики премиум-класса.

Теперь магазины будут сами выбирать конкретные бренды, но при этом соблюдать обязательную долю российских товаров на витринах. Такие же правила затронут и интернет-площадки. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее отмечал, что производство косметики и химии - это современные технологии, которые помогают развиваться и другим отраслям страны.

Ранее Минпромторг подготовил закон о "российской полке", который обяжет магазины и маркетплейсы выделять обязательные места для отечественных непродовольственных товаров. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что сейчас документ проходит согласование и заработает в 2026 году.