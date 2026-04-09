Матвей Сафонов сыграл "на ноль" во втором кряду матче плей-офф Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов вновь сыграл "на ноль" в матче плей-офф Лиги чемпионов UEFA.

ПСЖ в первой встрече 1/4 финала обыграл "Ливерпуль" cо счётом 2:0. В составе французского клуба забили Дезире Дуэ (11-я минута) и Хвича Кварацхелия (65). Ответный матч в Англии состоится 14 апреля.

До этого в Лиге чемпионов парижский клуб с Сафоновым в составе разгромил лондонский "Челси" на "Стэмфорд Бридж" со счётом 3:0.

Для Сафонова матч накануне стал 18-м в сезоне и 7-м — в Лиге чемпионов. В 8-и встречах россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что ПСЖ является действующим обладателем Лиги чемпионов. Действующий контракт Сафонова с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.





Другие матчи 1/4 финала ЛЧ:

"Реал Мадрид" (Испания) — "Бавария" (Германия) 1:2

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) 0:1

"Барселона" (Испания) — "Атлетико" (Испания) 0:2