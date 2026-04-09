Трамп: ВС США останутся у границ Ирана до выполнения условий соглашения

Американские военнослужащие, самолеты и корабли останутся у границ Ирана до того момента, пока не будут соблюдены все условия соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Он также пригрозил расширить масштаб боевых действий при срыве мирного соглашения.

"Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, то интенсивность ударов достигнет небывалых масштабов", — написал Трамп.

Напомним, 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану за несколько часов до истечения срока своего ультиматума властям этой страны. Стороны согласились на двустороннее прекращение огня сроком на две недели. Ожидается, что переговоры США и Ирана начнутся в Исламабаде 10 апреля.