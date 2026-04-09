В честь своего юбилея ТМК инициировала благотворительную футбольную акцию

По случаю 25-летнего юбилея, который Трубная металлургическая компания (ТМК) отметит 17 апреля, холдинг совместно с футбольным клубом "Урал" и Благотворительным фондом "Синара" запустил проект "Связь поколений". В течение апреля на домашних матчах ФК "Урал" особую миссию — символический первый удар по мячу — будут выполнять дети с ограниченными возможностями здоровья из Свердловской области. Им будут помогать заслуженные ветераны клуба.

Первая игра в рамках этой акции состоялась 5 апреля на "Екатеринбург-Арене" против команды "Чайка", сообщает пресс-служба ТМК. Почётное право сделать символический удар предоставили юному спортсмену Льву Кутыгину, который успешно выступает на областных соревнованиях по лёгкой атлетике и футболу в рамках Специальной Олимпиады. Его вывел на поле Валерий Войтенко, легенда уральского футбола, чемпион СССР и мастер спорта СССР, проведший более 200 игр за ФК "Урал". Следующие аналогичные матчи с участием детей и ветеранов пройдут 12 и 22 апреля.

Дети, принимающие участие в проекте, являются воспитанниками общественной благотворительной организации "ДИСпО-центр", работающей с 1995 года и являющейся обладателем грантов БФ "Синара". Организация помогает людям с ограниченными способностями в социальной и физической адаптации посредством спорта, а также мотивирует продвижение здорового образа жизни среди различных групп населения, включая детей и подростков. Среди подопечных центра — дети и молодые люди с ментальными особенностями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.

По словам президента БФ "Синара" Натальи Левицкой, на протяжении всех 25 лет своей истории ТМК последовательно содействует развитию как профессионального, так и массового спорта, оказывает поддержку молодым талантам и способствует популяризации футбола в регионе. Особое внимание компания уделяет совместным с БФ "Синара" инклюзивным проектам, нацеленным на создание равных возможностей для занятия спортом, социальную интеграцию и адаптацию людей с особенностями здоровья. Акция "Связь поколений" ярко демонстрирует, как спорт способен объединять, вдохновлять и давать каждому шанс проявить себя, и даже выйти на поле перед многотысячной аудиторией.

ТМК уже более двух десятилетий является главным спонсором ФК "Урал", в том числе оказывая поддержку детско-юношеской спортивной школе клуба. Это включает в себя финансирование тренировочного процесса, обеспечение экипировкой и создание благоприятных условий для роста и развития юных футболистов.