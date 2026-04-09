В России за год на 19% подорожали пасхальные куличи

В России готовые пасхальные куличи подорожали на 19% за год, спрос на такие изделия остается стабильным, говорится в исследовании "Контура", на которое ссылается ТАСС.

От региона к региону тенденция сильно разнится. Так, в Тюменской области средняя стоимость кулича выросла на 38%, в соседней Свердловской области при этом куличи подешевели на 20%.

Также быстрее росли цены на куличи в Ростовской области (+31% за год) и в Башкирии (+21%). В Москве и Подмосковье цены снизились на 23%, в Пермском крае – на 12%.

При этом и в Тюменской области, и в Пермском крае сократился спрос – на 18-35%. Исследователи считают, что это связано с тем, что в данных регионах граждане предпочитают самостоятельно готовить праздничную выпечку.