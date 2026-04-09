На Среднем Урале мотоциклист съехал в пожарный водоем и погиб

На Среднем Урале произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Он съехал в пожарный водоем и погиб.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось в поселке Санкино. Предварительно установлено, что вечером 7 апреля 48-летний мужчина на мотоцикле "ИЖ Планета" не справился с управлением и опрокинулся в заполненный водой пожарный резервуар.

В результате водитель, которым оказался местный житель, погиб на месте. Его бездыханное тело было обнаружено сотрудниками полиции после извлечения мотоцикла из воды.

В ГАИ выяснили, что мужчина не имел водительского удостоверения. Более того, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке в Госавтоинспекции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Будет проведено освидетельствование погибшего на состояние опьянения, а также установлена точная причина его смерти.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в ДТП на свердловских дорогах погиб 361 человек.