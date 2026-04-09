WSJ: США могут частично вывести свои войска из Европы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода американских войск из стран НАТО, которые недостаточно поддержали войну США и Израиля против Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Правда, масштаб скорее символический: план включает общую передисклокацию войск и закрытие американской военной базы минимум в одной европейской стране - Испании или Германии. Обе они открыто дистанцировались от войны с Ираном, а Испания выступила против предоставления США своего воздушного пространства, что вызвало резкую критику Трампа. План еще не утвержден, но идея получила поддержку среди высокопоставленных членов администрации. В Европе находятся более 80 тыс. американских военнослужащих, а базы в регионе служат ключевым узлом для военных операций США.

Если это случится, то такие страны, как Польша, Литва, Румыния, Греция и другие, поддержавшие агрессию против Ирана, могут получить бонусы. Не исключено, что в них американских военных станет чуть больше. Впрочем, это вряд ли усилит их безопасность, так как только вызовет раздражение Москвы, полагает издание.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где поднимет вопрос о выходе США из альянса, страны которого не поддержали США в нужный момент. Эксперты, однако, считают, что это крайне маловероятно.