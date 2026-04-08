08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты запретят отелям выставлять туристам счета за ущерб

Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым и Сангаджи Тарбаевым внесла в Государственную думу законопроект, который защитит постояльцев отелей от несправедливых поборов. Новый документ ограничит право гостиниц самовольно взимать деньги с клиентов за испорченное имущество. Сейчас инициатива уже находится в базе данных нижней платы парламента, сообщает "Ъ".

Ярослав Нилов пояснил, что сегодня отели часто пытаются нажиться на гостях. Они заставляют платить за разбитый стакан как за целый сервиз или оценивают пропавшее полотенце по цене нового комплекта белья. При этом сотрудники гостиниц часто шантажируют туристов: требуют немедленной оплаты, иначе угрожают не выпустить вовремя или не выдать документы для командировки.

Соавтор проекта Дмитрий Свищев добавил, что сейчас гостиницы просто списывают с карт клиентов любые суммы - хоть 5, хоть 50 тысяч рублей. Они делают это без согласия человека, без экспертиз и судебных решений. Депутаты предлагают изменить этот порядок: если гость не согласен с суммой, отель должен идти в суд и там доказывать реальную рыночную стоимость вещи.

Законопроект официально дает право клиенту отказаться платить на месте, если он считает оценку ущерба завышенной. Гостиницам запретят удерживать деньги без разрешения постояльца, даже если тот действительно что-то повредил. Теперь отельерам придется решать такие споры цивилизованно и подтверждать свои требования документами.

Сообщалось, что этим летом отдых в крымских гостиницах подорожает примерно на 15%, так как владельцы бизнеса рассчитывают на высокий спрос после успешного прошлого сезона. В то же время в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге цены даже немного снизились - в среднем на 2%, хотя Сочи все же прибавил в стоимости около 5%.

Теги: туризм, штраф, отель


