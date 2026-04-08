Вандалы подожгли "Зауральский Стоунхендж"

На территории знаменитого святилища Савин археологи Курганского государственного университета увидели следы поджогов. Заведующий лабораторией Игорь Новиков пояснил, что неизвестные люди жгли сухую траву. Огонь оставил несколько темных следов и повредил деревянные бревна исторического памятника.

Это место в Белозерском округе называют "Зауральским Стоунхенджем". Пять лет назад специалисты воссоздали здесь в реальную величину древнее сооружение, которое стояло на этой земле пять тысяч лет назад. Сейчас объект работает как этнокультурный центр и музей под открытым небом.

В далеком прошлом предки использовали Савин как обсерваторию для наблюдения за Луной и Солнцем. С помощью вкопанных столбов люди измеряли время и предугадывали природные изменения. Такой календарь точно подсказывал им даты начала паводка, время для охоты или проведения важных обрядов.

Теперь ученым придется восстанавливать поврежденные огнем элементы уникального комплекса.

Сообщалось, что из-за засушливой погоды власти почти половины российских регионов официально объявили о начале пожароопасного периода. Теперь сотрудники Госпожнадзора ежедневно патрулируют территории и используют беспилотники, чтобы ловить нарушителей, которые жгут сухую траву.