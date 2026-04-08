ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из спецвагона

Информация о побеге осужденных из специального вагона в Чувашии, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, сообщили во ФСИН России.

В ведомстве добавили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что шестеро заключенных сбежали из специального вагона поезда Томск-Адлер в Чувашии. Отмечалось, что они могут быть вооружены холодным оружием.