ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из спецвагона
Информация о побеге осужденных из специального вагона в Чувашии, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, сообщили во ФСИН России.
В ведомстве добавили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что шестеро заключенных сбежали из специального вагона поезда Томск-Адлер в Чувашии. Отмечалось, что они могут быть вооружены холодным оружием.