Самозапрет на кредиты: попытка обмануть банк может привести к тюрьме

Россияне могут попасть под уголовную статью о мошенничестве, если попытаются использовать самозапрет на кредиты для уклонения от выплат. Юрист по банкротству Александр Козлов пояснил, что закон не аннулирует долг автоматически, даже если банк одобрил заявку во время действия ограничений, сообщает "РГ".

"Важно помнить, что самозапрет имеет исключения: он не касается ипотеки, автокредитов и займов на образование", - сказал Козлов.

Эксперт подчеркивает, что эта мера служит для защиты граждан от преступников, а не для законного списания собственных задолженностей перед финансовыми организациями.

"Если банк выдал деньги человеку вопреки оформленному запрету, закон встает на сторону заемщика в вопросе взыскания. В такой ситуации кредитор теряет право требовать возврат средств через суд. Формально долг сохраняется, но принудительно забрать его приставы не смогут", - отметил эксперт.

Таким образом, государство перекладывает все риски на банки и микрофинансовые организации. Теперь именно они обязаны тщательно проверять информацию о клиенте в специальных базах перед тем, как перечислить заемные средства на счет или выдать наличные в офисе.

Правоохранительные органы уделяют особое внимание недобросовестным клиентам, которые намеренно создают спорные ситуации. Некоторые люди подают заявку на кредит и сразу включают самозапрет, чтобы потом отказаться возвращать деньги. Юрист называет такую модель поведения незаконной и опасной для самого гражданина. Если следствие установит, что человек заранее планировал не платить по счетам, его действия квалифицируют как мошенничество в сфере кредитования. В этом случае вместо списания долга заемщик получит реальный тюремный срок или крупный штраф.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что судебные приставы ежегодно наращивают объемы взысканий: в 2025 году сумма достигла 1,5 триллиона рублей, несмотря на общий рост задолженности в стране.