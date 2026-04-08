Индия может разместить на границе с Бангладеш крокодилов и ядовитых змей в качестве защиты от нелегалов

Индия рассматривает возможность обеспечения безопасности на границе с Бангладеш с помощью "биологического барьера" – крокодилов и ядовитых змей, пишет Independent. Предложение обсуждается пока только внутри пограничной службы.

На речных и болотистых участках границы нет возможности строительства ограждений, но зато на эти территории можно запустить опасных рептилий.

По данным СМИ, речь идет о примерно 20% границы между Индией и Бангладеш (около 150 км). Пока пограничники не могут сказать, насколько осуществим такой план в реальности.

Сообщается, что против выступают правозащитники и экологи: опасные животные могут повлиять на приграничные населенные пункты и речные экосистемы региона.

Новость о "биологическом барьере" появилась на фоне жестких заявлений премьер-министра Индии Нарендры Моди по поводу нелегальной миграции.