В уральском ЗАТО суд прикрыл торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

На Среднем Урале суд запретил пребывание людей в местном торговом центре. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в городской суд ЗАТО Лесной поступил иск, в котором фигурирует торговый центр "Калейдоскоп". Ответчиками выступают несколько ИП, а также ООО "Торговая компания "Атлас". Основанием для обращения стали выявленные нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ.

Истцом выступает надзорное ведомство. Оно просит запретить деятельность с пребыванием людей до полного устранения нарушений и обязать ответчиков сделать это в течение трех месяцев со дня вступления решения в силу.

Пока что в рамках обеспечения иска запрещена деятельность, связанная с пребыванием людей в помещениях ТЦ "Калейдоскоп". Исключение сделано только для работ по устранению нарушений. По существу иск будет рассмотрен 14 апреля в городском суде Лесного.