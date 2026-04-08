В Свердловской области из-за паводка разрушился мост через реку Тура

Из-за талых вод разрушен мост через реку Тура в Свердловской области. В связи с этим временно ограничено движение для всех видов транспорта у дома №1 по улице Тагильской в селе Лая Горноуральского муниципального округа, в районе мостового сооружения.

"Проезд на данном участке запрещен. На месте организовано дежурство экипажей ДПС: сотрудники обеспечивают контроль за соблюдением запрещающих знаков, информируют водителей о порядке объезда. Рекомендуемый маршрут объезда: улица Новая поселка Горноуральский – улица Колхозная села Лая", – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Также, из-за паводкового разлива реки Тура было введено ограничение движения для всех видов транспорта на 1-м км автодороги "Туринская-Слобода – Решетникова – Сагай". На месте установлены временные дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен" и патрулируют экипажи ДПС.

Госавтоинспекция призывает граждан учитывать сложившуюся обстановку, избегать поездок в районы возможного подтопления, заранее выбирать пути объезда, следить за установленными временными дорожными знаками и требованиями сотрудников ДПС.

Ранее сообщалось, что на 11-м км автомобильной дороги "Кушва – Нижняя Тура" временно закрыли движение из-за подтопления проезжей части талыми водами. Уровень воды на затопленном участке составлял около 10 сантиметров.