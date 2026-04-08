В Алупке и Судаке трехкратный рост посуточной аренды квартир

Спрос на посуточную аренду жилья в Крыму вырос к прошлому году в полтора раза для квартир и более чем вдвое для загородных домов, свидетельствуют данные сервиса "Авито Путешествия".

Спрос на аренду жилья растет даже быстрее предложения. Лидерами роста спроса стали Судак и Алупка - почти втрое. В Феодосии - вдвое. При этом предложение выросло лишь на четверть. Этим пользуются хозяева жилья, которые резко подняли стоимость. Так, стоимость размещения в квартирах увеличилась в среднем на 30%, в домах – на 25%. Почти половина туристов снимают посуточные квартиры и дома, около трети останавливаются в гостиницах.

Руководитель группы отдела продаж "Авито Путешествий" Жанна Луцкая отмечает, что для Крыма открываются большие возможности при таких темпах роста, а регион только укрепляет свой статус как одного из наиболее привлекательных направлений для туристов.

В 2025 году Крым принял почти 7 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Более 40% отдыхающих выбирают Южный берег Крыма, около трети — западное побережье, а около 15% — восточное. Еще более 10% побывали в предгорьях Симферопольского и Бахчисарайского районов. По недавним прогнозам экспертов, в 2026 году рост турпотока ожидался не меньшим. Судя по последним данным, он должен быть намного больше.