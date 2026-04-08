08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Специалисты ВТБ протестировали китайские видеокарты

ВТБ приступил к опытно-промышленной эксплуатации графических процессоров (GPU, Graphics Processing Unit), закупленных в рамках технологического партнерства с китайскими вендорами. Банк планирует поэтапно расширять использование нового GPU-кластера, постепенно замещая чипы американской компании NVIDIA. Это один из первых проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который создает ВТБ вместе со своим технологическим партнером — компанией Т1. 

Новые графические процессоры интегрируются во все ключевые процессы банка, связанные с ИИ, включая компьютерное зрение, обработку и анализ текстов, распознавание речи (speech-to-text), а также генеративные модели. Первые установки оборудования состоялись в марте 2026 года. По результатам тестирования китайские GPU показали стабильную производительность и высокую степень совместимости с существующими ИТ-системами банка.

«Новый GPU-кластер — видимый результат долгосрочного технологического партнерства, направленного на развитие искусственного интеллекта в ВТБ. Внедрение китайских GPU проходит без существенных доработок и с высокой производительностью. Это ускорит развитие ИИ-технологий, включая цифровых помощников и ИИ-агентов», — сказал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ в рамках конференции Data Fusion. 

Переходу на китайские GPU способствует партнерская модель взаимодействия с поставщиками, которые смогли обеспечить устойчивость поставок. Благодаря такому сотрудничеству ВТБ вместе с китайскими партнерами дорабатывает решения под конкретные задачи банка. Так, перед внедрением видеокарт, банк сначала тестирует решения и при выявлении замечаний направляет их заказчику для их исправления. 

Игровой компьютер(2025)|Фото: Накануне.RU

«Успешное внедрение новых графических процессоров стало возможным благодаря появлению Центра компетенций по ИИ. Китай богат на технологии, но существуют сложности с их поиском, апробацией и завозом в Россию в промышленных масштабах. Наш центр создан для того, чтобы убрать эти барьеры и помочь компаниями из России и Китая совместно внедрять новейшие технологии. Сейчас мы сконцентрированы на поиске партнеров, заинтересованных в применении ИИ-технологий», — резюмировал Вадим Кулик.

