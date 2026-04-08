ЦИК не ФАС: кандидатам в депутаты Госдумы разрешили агитацию в Telegram

Центральная избирательная комиссия России подтвердила допустимость предвыборной агитации в Telegram на предстоящих выборах в Госдуму (сентябрь 2026 года). ЦИК ссылается на положения закона "О выборах депутатов Госдумы". Но при этом кандидатам запрещено работать с платформами, доступ к которым ограничил Роскомнадзор (здесь уже ссылка на закон "Об основных гарантиях избирательных прав"), пишут "Ведомости".

В начале марта 2026 года Федеральная антимонопольная служба внезапно заявила, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон. При этом Telegram в стране не заблокирован, а лишь замедлен, об этом заявлял и сам Роскомнадзор. Заявление ФАС вызвало такую негативную реакцию, что ведомство "сдало назад": сообщило о некоем переходном периоде (который не прописан ни в одном законе) до конца 2026 года, в который наказывать за рекламу в Telegram не будут.