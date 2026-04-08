Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран больше не будет заниматься обогащением урана. По его словам, многие из 15 пунктов предложенного Штатами мирного соглашения уже согласованы.

"Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты в сотрудничестве с Ираном выкопают и вывезут всю глубоко зарытую (бомбардировщиками B-2) ядерную пыль", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее, после объявления Вашингтоном и Тегераном о двухнедельном перемирии, государственные иранские СМИ опубликовали план властей из 10 пунктов, на основе которого Иран готов вести переговоры с США и Израилем о долговременном прекращении огня. В плане содержится несколько пунктов, которые США ранее отвергали. В версии, опубликованной на фарси, Иран также включил фразу "принятие обогащения" [урана] для своей ядерной программы. Этого пункта не было в английской версии плана.