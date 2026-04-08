08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Тюменская область в числе лидеров по привлечению инвестиций в отрасль ЖКХ

Рейтинг регионов по фактическому привлечению инвестиций в отрасль ЖКХ по итогам 2025 года представила ФАС России на практическом семинаре "Баланс интересов. Контроль тарифов. Надежное ресурсоснабжение", который проходит в эти минуты в Твери. От Тюменской области в совещании участвуют директор департамента тарифной и ценовой политики региона Евгений Карташков и руководитель РЭК Тюменской области Андрей Яковлев.

В рамках открывающей пленарной сессии заместитель руководителя ФАС России, статс-секретарь Сергей Пузыревский отметил девять регионов, которые показывают наилучшую динамику по привлечению инвестиций в коммунальную сферу. Кроме Тюменской области верхние строчки рейтинга занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Иркутская области, а также Якутия, Башкирия и Татарстан.

Департамент ЖКХ Тюменской области напоминает, что в регионе реализуются 11 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и 28 - в сфере водоснабжения и водоотведения, 16 из которых заключены в 2025 году. Только по новым концессиям в строительство и реконструкцию около 500 км сетей и 484 объектов планируется инвестировать более 54 млрд рублей.

Благодаря привлечению частных инвестиций выполнена реконструкция крупных водозаборов в Тюмени и Тобольске, ведётся модернизация котельных и замена инженерных сетей. Коммунальные концессии сегодня охватывают 20 муниципальных и городских округов и направлены на улучшение условий проживания 1,48 млн человек.

Теги: инвестиции, жкх


