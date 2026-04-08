Hyundai и Toyota зарегистрировали в России новые названия для машин

Автомобильные компании Hyundai и Toyota официально закрепили за собой права на товарные знаки Centennial и Toyota Venza в России. Журналисты РИА Новости обнаружили соответствующую информацию в свежих базах Роспатента. Корейский производитель направил заявку на регистрацию названия Centennial вместе со своим логотипом еще в августе 2024 года, а ведомство одобрило ее в апреле 2026 года. В это же время отечественный завод "АвтоВАЗ" начал изучать возможность запуска платных подписок на свои автомобили, что совпало по срокам с активностью иностранных коллег на российском рынке.

Японский концерн подал документы на марку Toyota Venza в марте 2025 года, и Роспатент также вынес положительное решение в апреле 2026 года. Теперь под этими брендами компании могут официально продавать в России не только обычные легковые машины и внедорожники, но и спортивные авто, фургоны и грузовики.

Регистрация также дает право производителям выпускать и поставлять оригинальные запчасти и комплектующие под защищенными названиями. Таким образом, Hyundai и Toyota полностью подготовили юридическую базу для работы в различных сегментах российского транспортного сектора.

Ранее бренд Volga представил вторую новинку - седан C50, который вместе с ранее показанным кроссовером K50 поступит в автосалоны летом 2026 года. Автомобиль, созданный на базе китайской модели с измененным дизайном и фирменной решеткой радиатора, получит двухлитровый двигатель мощностью 150 или 200 лошадиных сил и пять вариантов расцветки кузова.