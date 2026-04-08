08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В России нашли 2,5 тысячи каналов, скупающих аккаунты в Telegram у несовершеннолетних

Более 100 тысяч российских подростков участвуют в мошеннических схемах, сдавая свои аккаунты в Telegram в аренду. Об этой тревожной статистике рассказал первый заместитель начальника УБК МВД России Сергей Калинин на Шестнадцатом Российском форуме по управлению интернетом, пишет "КП". Сейчас в мессенджере работают около 2,5 тысяч каналов, которые ищут детей для сомнительного заработка. Подростки передают доступ к своим профилям посторонним людям и тем самым помогают преступникам создавать базу для работы нелегальных кол-центров. Калинин подчеркнул, что такие действия влекут за собой тяжелые последствия: судимость в юном возрасте фактически закрывает человеку путь к успешной карьере в будущем.

Злоумышленники используют аккаунты несовершеннолетних как техническую инфраструктуру для обмана граждан и хищения денег. Представитель МВД отметил, что дети часто не осознают серьезность ситуации и считают это легким способом получить карманные деньги. Однако закон расценивает подобную помощь как соучастие в преступлении. 

Ситуацию осложняет то, что преступники начали активно применять современные технологии для обмана молодежи. Начальник отдела по предупреждению деструктивной информации Антон Растащенов пояснил, что аферисты используют нейросети для создания поддельного контента. Искусственный интеллект генерирует настолько реалистичные сообщения и картинки, что дети с трудом отличают их от правды. Из-за этого несовершеннолетние охотнее верят заманчивым предложениям и быстрее попадают в ловушку. 

Ранее полиция Ставрополя поймала 27-летнего мужчину, который организовал на своем балконе незаконный бизнес по продаже виртуальных номеров. Полгода он скупал в мессенджерах фотографии паспортов россиян и регистрировал на них сим-карты, которые затем вставлял в специальное оборудование для массовой торговли номерами в сети. 

Теги: аккаунт, Telegram, мошенник


