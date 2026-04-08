Мошенники звонят школьникам с требованием перейти на новые электронные дневники

Мошенники изобрели новую схему, чтобы обманывать школьников. Теперь подросткам звонят от лица представителей центров образования и сообщают о необходимости перейти на новые электронные дневники. Информацию о новой схеме подтвердили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Сначала детям звонят и сообщают, что все ученики переходят на новую версию электронных дневников. Для регистрации необходимо продиктовать код из СМС. Когда школьник это делает, связь обрывается.

Затем несовершеннолетнему снова звонят, заявляя, что у его родителей якобы украли деньги со счетов и перевели за границу в недружественное государство. Так школьника запугивают риском привлечения его близких к уголовной ответственности и единственный способ этого избежать, по словам злоумышленника, это оперативно перевести все семейные сбережения на проверку.

В полиции просят быть бдительными, не доверять незнакомцам при разговоре в интернете и по телефону, а также предупредить своих близких.