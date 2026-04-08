Суд вынес приговор уральскому охотнику, застрелившему знакомого вместо косули

На Среднем Урале суд Лесного вынес приговор жителю города, который по неосторожности застрелил человека во время охоты.

Напомним, все случилось днем 9 января 2026 года во время охоты на косулю. Уралец, имея при себе охотничье оружие, находился в лесном массиве. На расстоянии более 100 метров от него в лесу находился другой охотник.

В какой-то момент первый охотник выстрелил по неясно видимому им объекту и попал во второго. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте. Оба мужчины были давно знакомы друг с другом и периодически вместе охотились.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, свою вину охотник признал полностью. Суд квалифицировал его выстрел по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Уральцу назначен 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он лишен права заниматься охотой на 3 года. Кроме этого, столько же лет он не сможет хранить и носить охотничье огнестрельное оружие.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.