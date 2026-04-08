Суд вынес приговор уральскому охотнику, застрелившему знакомого вместо косули

08 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор уральскому охотнику, застрелившему знакомого вместо косули

На Среднем Урале суд Лесного вынес приговор жителю города, который по неосторожности застрелил человека во время охоты.

Напомним, все случилось днем 9 января 2026 года во время охоты на косулю. Уралец, имея при себе охотничье оружие, находился в лесном массиве. На расстоянии более 100 метров от него в лесу находился другой охотник.

В какой-то момент первый охотник выстрелил по неясно видимому им объекту и попал во второго. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте. Оба мужчины были давно знакомы друг с другом и периодически вместе охотились.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, свою вину охотник признал полностью. Суд квалифицировал его выстрел по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Уральцу назначен 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он лишен права заниматься охотой на 3 года. Кроме этого, столько же лет он не сможет хранить и носить охотничье огнестрельное оружие.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.

Теги: охотник, выстрел, суд, приговор, Лесной


