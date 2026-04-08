Дом в Прикамье и квартира в Сочи, принадлежащие бывшему пермскому министру, перешли государству

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решения нижестоящих судов о переходе имущества бывшего регионального министра в доход государства

В собственность Российской Федерации обращены загородный дом в Пермском районе и квартира в Сочи, принадлежащие бывшему министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Имя чиновника не указано, но ранее эту должность занимал Алексей Зарубин.

Поводом к направлению искового заявления послужил факт приобретения региональным министром объектов недвижимости и оформления их на третье лицо, за счет источников, законность которых в ходе проверки подтверждена не была. В договоре купли-продажи квартиры сторонами указана ее заниженная цена, в связи с чем прокурором заявлено требование о признании данной сделки притворной. Фактически стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 млн рублей.