Ставрополец заработал уголовное дело на торговле данными трех тысяч человек

Полиция Ставрополя завершила расследование дела против местного жителя, который скупал фотографии чужих паспортов. Следствие насчитало шестьдесят преступных эпизодов в деятельности этого человека. Сотрудники подразделений по борьбе с киберпреступностью и ФСБ вместе выявили и закрыли подпольный бизнес. Теперь двадцатисемилетний горожанин ответит в суде за то, что незаконно собирал, хранил и передавал персональные данные россиян ради наживы, сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина устроил офис прямо на лоджии своей квартиры. Полгода он получал через мессенджеры файлы с фотографиями паспортов граждан со всей страны. Затем он использовал эти снимки, чтобы регистрировать сим-карты разных операторов на чужие имена. Обвиняемый вставлял карты в специальные устройства - сим-боксы. Это оборудование позволяло ему одновременно продавать сотни виртуальных номеров на сомнительных интернет-площадках. Во время обыска оперативники нашли в компьютере задержанного данные трех тысяч человек, а также изъяли полторы тысячи сим-карт, банковские карточки и технику.

Потерпевшими по этому делу проходят шестьдесят человек из разных регионов России. Прокуратура уже изучила все материалы и утвердила обвинение. В ближайшее время Промышленный районный суд Ставрополя начнет рассматривать это дело. Организатору схемы грозит серьезное наказание за использование чужих документов и нарушение правил работы с компьютерной информацией.

Ранее полиция и ФСБ ликвидировали в жилом доме на Дубравной улице технический узел связи, через который мошенники массово обзванивали россиян. Оперативники изъяли сим-бокс с множеством карт и задержали мужчину и женщину, обеспечивавших бесперебойную работу оборудования.