Шесть заключенных сбежали из спецвагона поезда в Чувашии

Шестеро заключенных сбежали в Чувашии. Побег они совершили из специального вагона поезда Томск-Адлер, пишет Mash.

Мужчины выскочили из вагона во время остановки в поселке Ибреси, уточняет телеграм-канал. При себе они могут иметь холодное оружие.

Полиция указывает в ориентировках, что сбежавшие одеты легко, могут быть в домашних тапочках. Также в приметах говорится, что мужчины - монголоидной внешности.

В прошлом году шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп, через который совершили побег. Позже все они были задержаны. Сообщалось, что беглецы - граждане Узбекистана, осужденные за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также нарушением половой неприкосновенности, в том числе, педофилию.