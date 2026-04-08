Шафран: Покалечено целое поколение школьников

Целое поколение российских школьников искалечено гаджетами и цифровизацией образования. Об этом заявила журналистка Анна Шафран, комментируя слова эксперта Минпросвещения Елены Пучковой о том, что современным детям трудно воспринимать печатные тексты.

Она отмечает, что несмотря на все данные, показывающий опасности цифровизации и гаджетизации образования, этот процесс идет полным ходом. Домашнее задание детям задают по интернету, выполняют они его через интернет, причем чаще с телефона, а не с компьютера. И ничего не меняется.

"А между тем целое поколение школьников уже искалечено. В их числе и мой сын, как это ни печально. А огромные, миллиардные бюджеты освоены, кому-то стало жить гораздо лучше и приятнее. За счет наших детей и "кадрового резерва" страны", - написала Шафран.

Еще в 2020 году экс-министр просвещения Ольга Васильева заявила, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления.

"Человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели. Потому что на все есть простые ответы, эти ответы можно на экране смартфона получить... Сейчас все чаще говорят о цифровом аутизме", - признала Васильева.