Капитан ВДВ прошел стажировку в администрации Тюменской области в рамках программы "Время героев"

Евгений Кочергин, капитан воздушно-десантных войск, кавалер трёх орденов Мужества и медали "За отвагу", прошёл недельную стажировку в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Он участвует в федеральной программе "Время героев", которая помогает участникам СВО получить новые навыки и найти себя в гражданской жизни.

Во время стажировки Евгений познакомился с тем, как работает региональная система занятости. Он узнал, как помогают с работой подросткам, изучил законы о занятости и понял, чем занимается департамент. Евгений участвовал в совещании с представителями Тюменской региональной общественной организации участников специальной военной операции "Держава", обсуждал, как выстроить в регионе работу клубов участников СВО при Кадровых центрах, как помочь с работой людям, которые отбывают наказание, принял участие во встрече по вопросам охраны труда.

Кроме этого, Евгений посетил Кадровый центр "Работа России" Тюменской области, центр профориентации, а также отделение Кадрового центра по городу Тобольску и Тобольскому муниципальному округу,

Стажировка показала, что программа "Время героев" действительно помогает участникам СВО получить полезные знания и использовать свой опыт в мирной жизни. Евгений проявил большой интерес к обучению и активно участвовал во всех мероприятиях.