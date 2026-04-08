В 10 школах Свердловской области будут выставлять оценки за поведение

В новом учебном году в 10 школах Свердловской области планируют выставлять оценки за поведение. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Пилотный проект по тестированию оценок за поведение стартует 1 сентября 2026 года. Участниками стали школы Екатеринбурга, Ирбита и Каменска‑Уральского – это учреждения, которые откликнулись на запрос и захотели участвовать в проекте.

С нового учебного года оценки за поведение появятся в екатеринбургских школе №200 с углубленным изучением отдельных предметов, в школе с углубленным изучением отдельных предметов №74, школе №30 и гимназии № 161.

Кроме этого, тестирование начнется в основной общеобразовательной школе №5 имени Героя России И.О. Родобольского, а также в школах №9 и №10 Ирбита. А в Каменске-Уральском к апробации присоединятся три школы: СОШ №30, СОШ №21 и основная общеобразовательная школа №27 с интернатом.

Планируется, что при выставлении оценки за поведение будут учитываться соблюдение дисциплины учеником. Например, в число критериев войдут умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию и личностные качества.

