Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Кубани

Заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Кубани провел ее председатель Сергей Усенко. В работе участвовал спикер регионального парламента Юрий Бурлачко, был приглашен также первый заместитель председателя профильного комитета ЗСК Алексей Титов.

Темой заседания стало рассмотрение отдельных итогов работы КСП в прошлом году. Напомним, полный отчет о деятельности ведомства будет рассмотрен на очередной сессии ЗСК.

Сергей Усенко сообщил, что Палата проводила контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в рамках утвержденного плана работы, сформированного в том числе с учетом предложений депутатов ЗСК.

Глава КСП сообщил, что в прошлом году инспекторы проверили почти 2,7 тысячи объектов. Результаты проверок были рассмотрены на заседаниях комитетов ЗСК. Палатой внесено 863 рекомендации, 680 из которых были выполнены. Важным позитивным результатом совместной с депутатами работы Усенко назвал сокращение суммы выявленных нарушений.

«Большая часть нарушений связана с ведением бухгалтерского и бюджетного учета. В три раза – почти с 19 до 6 млрд рублей снизилось количество и качество нарушений в этой сфере. Соответственно это отразилось и на общих цифрах – с 24,6 млрд рублей до 7,4 млрд рублей снизилось количество нарушений», - уточнил Сергей Усенко.

Согласно методике Счетной палаты РФ, экономический эффект от деятельности палаты Кубани в прошлом году составил более 9,2 млрд рублей. Сумма возвращенных средств в бюджет превысила 547 млн рублей. Всего сумма предотвращенных фактов нарушений и недостатков по обозначенной методике составила свыше 18 млрд рублей.

В ходе заседания было отмечено, что КСП Кубани – единственный орган внешнего государственной финансового контроля в стране, который с 2019 года осуществляет профилактику нарушений в сфере закупок.

По ключевым направлениям работы органа внешнего финансового контроля сделали сообщения аудиторы Алексей Ильяшенко, Ольга Хрущева, Анна Заостровцева, Виктор Пестов, Светлана Проскурина.

Юрий Бурлачко отметил большой объем работы, проведенный ведомством в отчетном периоде. Особо руководитель парламента отметил приоритет работы по социальной сфере. И обозначил векторы предстоящей деятельности.

«Перед нами стоит общая стратегическая задача: в условиях жесткой бюджетной оптимизации, когда каждый рубль имеет значение, мы обязаны не просто обеспечить поддержание стабильности, но и выйти на новые точки роста доходной части», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Глава парламента Кубани подчеркнул актуальность усиления взаимодействия депутатов и Палаты в части пополнения доходной базы бюджета. В современных условиях спикер считает важным совместный поиск скрытых резервов, повышение эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, совершенствование механизмов администрирования доходов.

Также Юрий Бурлачко акцентировал внимание на необходимости финансового обеспечения расходных обязательств, жестком контроле за эффективностью и бережливостью расходов.

«Важнейшим критерием оценки работы органов исполнительной власти и муниципалитетов становится не просто освоение средств, а достижение конкретных, измеримых результатов реализации национальных и региональных проектов, краевых госпрограмм. Именно ваша оценка эффективности расходования бюджетных средств должна стать тем «индикатором», который укажет нам, где работа выстроена грамотно, а где мы сталкиваемся с неэффективным менеджментом», - сказал председатель ЗСК.

В завершении заседания Юрий Бурлачко вручил награды отличившимся сотрудникам КСП.