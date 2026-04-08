Глава Нововоронежа задержан по делу о взятке спустя всего неделю после назначения

Врио главы Нововоронежа Юрий Черенков задержан по подозрению во взятке спустя всего неделю после назначения на этот пост, сообщает Baza. Таким образом чиновник установил своеобразный коррупционный антирекорд.

Сообщается, что дома и на рабочем месте у Черенкова прошли обыски, чиновника отвезли на допрос в Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки в крупном размере".

Местные СМИ сообщают, что Черенков уже уволен с поста врио главы города.

По предварительным данным, расследование связано с периодом, когда чиновник занимал пост первого замглавы администрации Павловского муниципального района Воронежской области.