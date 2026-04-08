Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество экс-судьи Хахалевой

В Краснодаре суд принял к производству иск об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи.

Иск подан Генеральной прокуратурой РФ, передает ТАСС. Ответчиками выступают Елена Хахалева, ее сестра - судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, а также Роберт Хахалев и Ольга Хахалева.

Ранее сообщалось, что сестра "золотой судьи" Елены Хахаевой якобы за деньги принимала решения в пользу коммерческих структур, уклоняющихся от уплаты налогов. Бюджет недополучил более 1 млрд рублей, а сама она приобрела два домовладения и три земельных участка в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Подмосковье.