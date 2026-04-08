МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде 9 апреля в Свердловской области

9 апреля в Свердловской области ожидаются дождь, мокрый снег и гололедные явления. Об этом предупреждает региональное МЧС.

Уральцам рекомендуется отложить работы на высоте, перенести походы и поездки на природу, а также быть готовыми к ухудшению дорожных условий.

Автомобилистов просят снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также совершать дальние поездки только при крайней необходимости.

Пешеходов же предупреждают о важности обходить шаткие конструкции и крыши, не приближаться к оборванным проводам и выбирать удобную обувь.

В случае необходимости обращаться по телефону 112.