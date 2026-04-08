У Wildberries появятся постаматы выдачи заказов

Маркетплейс Wildberries объявил о запуске автоматизированной системы выдачи заказов в ПВЗ сети.

Система представляет собой постамат с ячейками, клиенту нужно будет отсканировать QR-код из мобильного приложения – ячейка откроется автоматически.

Формат пока тестируется только на десяти пунктах выдачи WB в Москве.

Директор RWB (управляющая компания WB) по развитию пунктов выдачи и автоматизации Максим Ким сообщил, что получить через постамат можно будет заказы с размерами не больше 60 на 40 на 40 см, а также стоимостью не дороже 50 тыс. руб.

Аналогичный сервис уже есть у главного конкурента WB – маркетплейса Ozon, постаматы этой компании размещаются не только в пунктах выдачи.